Наводнение в Екабпилсе: более 30 человек госпитализированы, без электричества остались 160 домохозяйств

В Екабпилсе ситуация с наводнением стабилизировалась на правом берегу Даугавы или на стороне Крустпилса, однако ситуация на левом берегу по-прежнему нестабильна, заявил сегодня утром в интервью телеканалу TV3 мэр Екабпилса Райвис Рагайнис.

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Рагайнис сказал, что правый берег со стороны Крустпилса "достаточно стабилен", поэтому эвакуированным жителям той стороны можно разрешить вернуться домой. До тех пор еще предстоит определить, полностью ли коммунальное предприятие готово принять все сточные воды.

В свою очередь, ситуация более нестабильна на левом берегу реки или на Екабпилсской стороне. Хотя уровень воды немного снизился, он по-прежнему высок, и дамба, защищающая город, все еще укрепляется.

Оценивая безопасность дамбы, Рагайнис выразил надежду, что самый большой риск удалось преодолеть. Дамба все еще находится в очень плохом состоянии, но "если ничего не изменится быстро и резко", похоже, она выдержит.

Политик признал, что время от времени в дамбе появляются новые протечки, но на самом деле она укрепляется по всей длине, вне зависимости от того, есть протечки или нет.

Рагайнис отметил, что теперь город должен начать думать о ремонтных работах в тех районах, которые были затоплены и где сейчас вода немного отступила, например, об откачке воды, чтобы как можно меньше пострадало имущество людей.

Между тем, уроки в учебных заведениях в начале недели вообще не проходят, в том числе дистанционно, поскольку часто случаются перебои в коммуникациях.

Рагайнис признал, что в целом ситуация с наводнением в регионе еще не закончилась и нам еще предстоит дождаться отхода от города снежно-ледовой массы, кроме того, нужно ожидать и возможных наводнений весной.

Заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Мартиньш Балтманис сообщил Латвийскому радио, что ситуация в Екабпилсе сложная, но у службы есть ресурсы для оказания необходимой помощи в случае наводнения в городе.

В выходные от наводнения были спасены 35 человек



Согласно предоставленной Балтманисом информацией, в минувшие выходные от наводнения в стороне Екабпилса были спасены 35 человек, которые сначала не откликнулись на призыв об эвакуации и обратились за помощью только тогда, когда ситуация уже стала критической.

Министр внутренних дел Марис Кучинскис заявил телеканалу TV3, что на данный момент кризис в основном решается силами самоуправления и местных предпринимателей, но различные службы внутренних дел также готовы помочь. В настоящее время широкое вовлечение органов внутренних дел в практическую работу не ведется, поскольку то, что на месте происшествия будут находиться еще чуть более десятка человек, не будет иметь большого значения, считает политик.

В таких кризисах главным является председатель самоуправления, который отлично работает, отметил министр.

По оценке Кучинскиса, нет необходимости создавать специальную структуру гражданской обороны для таких кризисных случаев, поскольку сложные ситуации можно решать в сотрудничестве с уже существующими структурами внутренних дел, самоуправлений и обороны.

В свою очередь, на вопрос, что можно улучшить для превентивной борьбы с наводнениями в будущем, Кучинскис сказал, что было бы хорошо улучшить прогнозы погоды.

Госпитализированы десятки пострадавших

Как заявила в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр здравоохранения Лига Меньгелсоне, выходные в Екабпилсе стали испытанием для наших служб.

В субботу 33 пациента из Екапбилсской региональной больницы были перевезены в стационары в Резекне, Даугавпилсе и Айзкраукле, сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).

Пациенты были перевезены по просьбе Екабпилсской региональной больницы. Всего перевозки осуществляли 18 бригад NMPD. В свою очередь, Меньгелсоне заявила, что ситуация стала проверкой "как для наших служб, так и для руководства Екабпилсской больницы".

Она пояснила, что эвакуация прошла спокойно и обдуманно. Осталось лишь несколько пациентов.

"Важный урок, который мы еще будем анализировать. Хороший пример того, как службы работают вместе", — заявила Меньгелсоне.

Более 100 домохозяйств по-прежнему остаются без электричества

В понедельник, 16 января, утром из соображений безопасности около 160 клиентов Sadales tīkls в Екабпилсском крае были по-прежнему отключены от электроснабжения, сообщили агентству LETA представители предприятия.

Sadales tīkls уже с 10 января следит за ситуацией в затронутых наводнением районах, прерывая подачу электроэнергии в особенно затопленных районах из соображений безопасности.

Из-за наводнения в целом подача электроэнергии была прекращена для 397 клиентов в Екабпилсе и его окрестностях. По мере стабилизации ситуации электроснабжение было постепенно возобновлено, однако в понедельник без электричества оставались еще около 160 клиентов в Екабпилсском крае. Ответственные сотрудники работают в режиме 24/7 с первого дня наводнения, контролируя ситуацию и тщательно оценивая необходимость отключения электроснабжения в пострадавших районах, а также возможности восстановления электроснабжения в местах, где уровень воды упал. Объекты обследуются и, как только позволят соображения безопасности, подача электроэнергии будет восстановлена.

По мере возможности Sadales tīkls также помогает специализированной техникой, предоставляя тракторы, лодки, а также привлекая сотрудников компании к укреплению защитной дамбы. В субботу в Екабпилс доставили световой прожектор, обеспечивающий необходимое освещение для продолжения работы в темное время суток.

Что происходит с уровнем воды?



Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса с субботы, когда он достиг самого высокого уровня за последние десятилетия, упал на 68 см, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник в 5 часов уровень воды на наблюдательной станции в Екабпилсе был на 8,24 метра выше нулевой отметки. Самый высокий уровень воды — 8,92 метра — был зарегистрирован в субботу около 9 часов утра. Это всего на 5 см ниже рекордного уровня во время наводнения весной 1981 года.

В течение последних двух суток уровень воды в Даугаве возле Екабпилса постепенно снижался — на 1-2 см в час.

В черте Екабпилса на Даугаве по-прежнему наблюдаются скопления льда, движение которого минимально.

Ниже по течению от Екабпилса — возле Зельки и Плявиняс — с вечера воскресенья наблюдаются колебания уровня воды.

Руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна ранее сообщил, что ледяной затор в окрестностях Екабпилса растянулся на 25 километров.

Согласно новейшим прогнозам синоптиков, дождь и таяние снега в бассейне Даугавы вызовут повышение уровня воды в реке во второй половине недели. Если к этому времени ледяной затор на Плявиньском водохранилище и возле Екабпилса не сдвинется, ситуация в пострадавших от наводнения районах может вновь ухудшиться. Если скопления льда пройдут вниз по реке и уровень воды в Екабпилсе значительно снизится, ожидаемый приток воды может не оказать большого влияния на ситуацию.

Ранее затопленную улицу Ригас открыли для движения



С падением уровня воды в Даугаве улица Ригас в Екабпилсе вновь открыта для движения транспорта, сообщает городское самоуправление в социальных сетях.

Движение транспорта по улице Ригас сегодня утром возобновлено, но в целях безопасности скорость движения ограничена до 30 километров в час. Городской общественный транспорт также возобновит движение по улице Ригас, сообщает самоуправление.

Улица Ригас расположена параллельно Даугаве на правом берегу реки, на стороне Крустпилса.

Сегодня в 7.50 уровень воды в Екабпилсе был на 8,22 метра выше нулевой отметки наблюдательной станции. Ответственные службы вместе с предпринимателями всю ночь продолжали работы по укреплению защитной дамбы.

Наивысший уровень воды — 8,92 метра — в Екабпилсе был зарегистрирован в субботу около 9 часов утра.

За последние два дня уровень воды в Даугаве возле Екабпилса постепенно снижался, но движение масс льда на реке минимально.

Таких наводнений в Латвии еще не было



Наводнения, пережитые Екабпилсом, беспрецедентны для Латвии, отмечает журналист LSM.lv, редактор новостей о погоде Томс Брицис. Такое заявление может показаться странным, зная, что в 1981 году уровень воды был еще на пять сантиметров выше. По словам Брициса, разница заключается в процессах, вызвавших наводнение, и в том, что отличает его от традиционных весенних паводков.

Значимым является не только уровень воды или размер и плотность ледяной пробки. Важно, чем вызвано наводнение, и на этот раз, в отличие от традиционных весенних паводков, его причиной стало не только таяние льда, но и сильно изменчивый температурный режим, которого никогда не было зимой в Латвии, в дополнение к большому количеству осадков. Брицис подчеркивает, что в бассейне Даугавы с середины ноября до середины декабря стояли стабильные морозы, река замерзла, образовался мощный снежный покров, который почти полностью растаял незадолго до Рождества. Далее вновь последовали заморозки, увеличившие количество льда в Даугаве, а в канун Нового года снова началась оттепель: несколько дней подряд шли дожди и температура достигала +10 градусов.

Как поясняет Брицис, лед начал двигаться, образовались заторы. Так было и в другие годы, но в основном таяние льда останавливается с возвращением морозов, приток воды в реку уменьшается, заторы льда промерзают, не уплотняются и вода течет под заторами или через трещины. На этот раз мороз слишком слаб, он не замораживает реку и не успокаивает воду, а только создает новые ледяные заторы, которые продолжают уплотняться. Сначала около Плявиняс и Зельки, затем ледяная дамба стала длиннее и достигла Екабпилса. Следовательно, это другая категория наводнения, а не традиционные весенние паводки, отмечает Брицис.

По его словам, эти зимние паводки имеют совершенно другой процесс образование, отличается и количество воды. По сравнению с последним большим наводнением в 2013 году приток и расход воды в Даугаве в этом году были более чем в два раза меньше. Воды меньше, но она не может утечь. Брицис подчеркивает, что именно в этом заключается разница с весенними паводками, когда наблюдается быстрое потепление, под влиянием которого лед тает. Между тем сейчас температуры, колеблющейся около нуля, недостаточно, чтобы все растаяло. Это может продолжаться до тех пор, пока не наступит настоящая весна, отмечает журналист.

Брицис предполагает, что воды полностью отступят с пойм и самых низких мест не ранее марта, но как поведут себя ледяные заторы в будущем, и ожидается ли опасный подъем уровня воды, предсказать невозможно. Гидрологи отмечают, что в Плявиняс остается большой риск, потому что, когда потеплеет и лед сдвинется, водные массы из Екабпилса попадут туда очень быстро. Таким образом, хотя ситуацию можно охарактеризовать как критическую, но стабильную на данный момент, уверенности в стабильности в будущем нет.