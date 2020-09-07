Назван объект, на котором в Риге в воскресенье произошла крупная утечка аммиака
Foto: LETA

Утечка аммиака в воскресенье произошла на территории рыбоперерабатывающего предприятия Karavela, которое находится на ул. Атлантияс в Риге, подтвердил агентству LETA совладелец и член правления Karavela Андрис Бите.

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Утечка произошла во время плановых ремонтных работ, в воздух попало около 50 килограммов газообразного аммиака.

Как сообщил совладелец предприятия, оперативно были эвакуированы работники и вызваны спасательные службы, которые ликвидировали утечку.

Причины повреждения, которое привело к утечке, будут выяснены. Бите подчеркнул, что то количество аммиака, которое попало в окружающую среду, не представляет опасности для людей.

Как сообщалось, вчера в 17.14 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов на ул. Атлантияс в Риге, где на производственной территории из холодильной установки произошла утечка аммиака.

На месте происшествия работали 17 пожарных, которые ликвидировали утечку. Работники производственного объекта были эвакуированы, рассматривалась возможность эвакуации и жителей окрестностей.

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LETA

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LETA
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