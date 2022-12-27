Названы самые опасные "точки" на дорогах Латвии за семь лет (СПИСОК)

Согласно актуальной информации, предоставленной Латвийским бюро страховщиков транспортных средств (далее — LTAB), в течение последних семи лет (2016 — 2022) самыми аварийно-опасными "точками" стали автостоянки возле торговых центров Spice и Alfa, где ежегодно регистрируются по 100 и более ДТП.

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"К сожалению, уже несколько лет традиционно самыми опасными местами для водителей являются парковки супермаркетов, где фиксируется наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий, и эта тенденция наблюдается как в Риге, так и в других регионах страны", — пояснил глава правления LTAB Янис Абашинс.

Согласно данным страховщиков, за последние семь лет наибольшее количество аварий было зафиксировано на автостоянке возле торгового центра Spice — 810 ДТП. За ней следует: автостоянка около ТЦ Alfa — 713 ДТП, ротационный круг на ул. Дрейлиню, где сходятся улицы Лубанас, А. Деглава и Юглас — 556 ДТП.

Кроме того, много аварий фиксируется и на автостоянке около ТЦ Akropole: в 2021 году — 95, за 11 месяцев текущего года — 84.

Что касается регионов, то в Видземе для водителей наиболее опасна автостоянка около ТЦ Apelsīns в Адажи, где за 7 лет произошло 223 аварии. В Валмиере возле ТЦ Valleta за этот же период произошло 192 аварии, в Сигулде у ТЦ Šokolāde — 123 ДТП.

В Курземе в течение семи лет больше всего аварий произошло в Лиепае возле ТЦ Rietumu centrs — 161, в Вентспилсе возле Rimi на проспекте Лиелая — 97, а также на ротационном кругу в Лиепае на ул. Цукура — 92.

В Латгале "черные точки" отмечены около ТЦ Ditton nams в Даугавпилсе — 238 аварий, в Земгале — у ТЦ Valdeka в Елгаве (220), а также возле супермаркета Rimi на ул. Католю (219). Проблемнымидля водителей также считаются стоянка возле ТЦ Rimi в Бауске и стоянка около автозаправки Neste (по 181 аварии).