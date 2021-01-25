Не хотел развод: мужчина запугивал жену, угрожал расправой, убийством и самоубийством
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Рижский районный суд вынес приговор мужчине, который угрожал убить жену, а также нарушал наложенный ранее судом запрет на приближение к супруге.

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Согласно материалам дела, опасаясь развода, мужчина стал запугивать жену, угрожать ей расправой и убийством. Он также заявлял, что совершит суицид, отправлял супруге фотографии с изображением огнестрельного оружия и пообещал выбить ей зубы.

Еще ранее суд Рижского района вынес решение о временной защите от насилия, согласно которому муж должен был оставить место совместного проживания и не приближаться к жене.

В итоге, суд приговорил хулигана к 260 часам принудительных работ. Всего же за все нарушения мужчине предстоит принудительно отработать 343 часа.

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