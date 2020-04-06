Не могли вспомнить, когда ели: полиция изъяла из семьи троих оставленных без присмотра детей

Полиция Вентспилсского края изъяла из семьи троих оставленных без присмотра малолетних детей. Один отправлен в больницу, двое — в кризисный центр, сообщила агентству LETA представитель Управления Госполиции Курземского региона Мадара Шершнева.

Получив информацию об оставленных без присмотра детях, полиция приехала и обнаружила в квартире трех детей младше семи лет. Один из них был еще грудным, он сидел на полу.

На вопрос о том, где родители, дети ответили, что они ушли. Старшие дети показали полицейским квартиру, и полиция убедилась, что дети действительно одни.

Одна из полицейских взяла на руки младшего, и обнаружила, что ему давно не меняли памперс. Когда она решила это сделать, то обнаружила на коже ребенка покраснения — возможно, укусы блох. Она помыла его и намазала покраснения кремом.

Ребенок все время плакал и пытался запихать в рот то тюбик крема, то игрушку. Он выглядел голодным. Старшие дети не смогли рассказать, что и когда они ели. Полиция вызвала семейного врача и представителя сиротского суда.

Спустя час пришли родители детей. Они выглядели пьяным и вели себя агрессивно. Полиция приняла решение изъять детей. Старшие доставлены в кризисный центр, младший — в медицинское учреждение.

Начато административное дело по статье 173 — за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и по оставлению без присмотра ребенка, не достигшего семи лет.