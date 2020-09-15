Не смогла открыть дверь: женщина выпрыгнула из окна, чтобы сходить за выпивкой
Foto: Shutterstock

Вечером 11 сентября из окна третьего этажа в Даугавпилсе выпрыгнула женщина. Это не было попыткой самоубийства: она сделала это потому, что не смогла открыть дверь квартиры, сообщают в Госполиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В 22:53 11 сентября Даугавпилсский участок Управления Госполиции Латгальского региона получил информацию о том, что из окна третьего этажа многоэтажного здания выпрыгнула женщина 1988 года рождения.

По информации полиции, она в тот день употребляла алкоголь. Он закончился, и она хотела сходить купить еще, но не смогла открыть дверь квартиры. Тогда она решила выпрыгнуть из окна.

С несколькими ушибами женщина была доставлена в ближайшее медицинское учреждение. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя