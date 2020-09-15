Не смогла открыть дверь: женщина выпрыгнула из окна, чтобы сходить за выпивкой

Вечером 11 сентября из окна третьего этажа в Даугавпилсе выпрыгнула женщина. Это не было попыткой самоубийства: она сделала это потому, что не смогла открыть дверь квартиры, сообщают в Госполиции.

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В 22:53 11 сентября Даугавпилсский участок Управления Госполиции Латгальского региона получил информацию о том, что из окна третьего этажа многоэтажного здания выпрыгнула женщина 1988 года рождения.

По информации полиции, она в тот день употребляла алкоголь. Он закончился, и она хотела сходить купить еще, но не смогла открыть дверь квартиры. Тогда она решила выпрыгнуть из окна.

С несколькими ушибами женщина была доставлена в ближайшее медицинское учреждение. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.