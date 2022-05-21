Не сообщил о выигрыше в азартных играх: сотруднику ГПСС грозит уголовное преследование

Бюро внутренней безопасности направило в Налогово-таможенную прокуратуру уголовный процесс о возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) за указание ложных сведений в декларации должностного лица и уклонение от уплаты налогов.

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В ходе досудебного расследования Бюро внутренней безопасности установило, что указанный сотрудник ГПСС при подаче очередной декларации должностного лица в порядке, определенном Законом о предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц, не указал сведения о выигрыше в азартных играх. Размер выигрыша — несколько сотен тысяч евро. Сотрудник ГПСС не подал декларацию в Службу госдоходов и избежал уплаты налогов на сумму, превышающую 100 тысяч евро.

Уголовное преследование может быть начато по обвинению в совершении преступного деяния, предусмотренного 2-й частью 218-й статьи Уголовного закона — уход от уплаты налогов. А также деяния, предусмотренного 2-й частью 219-й статьи Уголовного закона — подача неверных сведений в декларации государственного должностного лица.

Бюро внутренней безопасности напоминает, что никто не может быть признан виновным в совершении уголовного преступления до тех пор, пока его вина не будет установлена ​​в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.