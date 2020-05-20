Неадекватный мужчина ездил возле детсада и запугивал малышей электрошокером

В Адажи на прошлой неделе задержан неадекватный мужчина, который ездил с неизвестными намерениями возле детского сада, обзывал детей и запугивал их электрошокером. Чтобы задержать хулигана, пришлось устраивать погоню и привлекать дополнительные полицейские силы.

Как отмечает Degpunktā, странный незнакомец ездил вокруг детского сада с открытым окном, следил за детьми, а также выкрикивал угрозы. Сначала воспитатель игнорировала мужчину, но затем, когда в его руках заметили электрошокер, пришлось вызывать полицию.

Детей сразу же забрали с прогулки и отвели в помещения детского сада. К моменту приезда полиции мужчина уже направился в сторону города. Он проигнорировал требования остановиться и попытался скрыться и практически "водил" полицию по улицам Адажи. В итоге, стражи порядка вызвали подкрепление.

В какой-то момент полицейским показалось, что незнакомец все-таки решил остановиться. Однако после небольшого разговора с полицией снова нажал на педаль газа и на высокой скорости поехал в сторону Царникавы. Когда его остановили, он не собирался расставаться с электрошокером и во время сопротивления, оказанного работникам полиции, получил разряд

полицейского тазера.

Мужчину задержали, при проверке в его сумке нашли также топор, старые газеты и журналы, а также жидкость для разжигания. Известно, что ранее задержанный попадал в поле зрения органов правопорядка за хулиганство.