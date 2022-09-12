Небезопасно припаркованный BMW 330 наехал на коляску и трех человек
Foto: LETA

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, 10 сентября, во время фестиваля Mehatrons, который проводился в Елгаве, произошло ЧП: небезопасно припаркованный автомобиль наехал на трех человек.

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Как отмечают в полиции, BMW 330 наехал на другое транспортное средство, затем на детскую коляску, а после этого — на людей. К счастью, медики не констатировали у пострадавших серьезных травм.

В ходе проверки в организме водителя оставленной машины констатировали алкоголь. Полиция начала административные процессы, также проверяется ответственность устроителей мероприятия.

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