Нечеловеческие условия и страх: рассказ бывшего члена Брукнской общины

О том, какова реальная жизнь в Брукнской «Общине горного благословения», можно судить, если ты там жил, а не приехал на экскурсию. Об этом рассказал Службе новостей телеканала LTV один из бывших членов этой общины — Гиртс. Спустя месяцы нечеловеческой жизни и суровой школы жизни ему удалось покинуть католическую общину и освободиться от своих зависимостей. О том, что происходило в общине, рассказала и родственница уже умершего члена общины.

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Как отмечает LSM.lv, единственное, что разрешил Гиртс (имя изменено) снять съемочной группе, это цветы в своем саду. Он не хочет, чтобы его смогли опознать и узнать, где он на самом деле живет. Мужчина боится публично обвинять общину, в которой он прожил долгие месяцы. Он считает, что жизнь в общине ему помогла, правда, как именно, он не знает.

«Я не могу ответить, сам удивляюсь, потому что бесчисленное количество раз я хотел сбежать или уйти», - говорит Гиртс, добавляя, что оставался закончить работу и подчеркивая, что по сравнению с другими ему повезло: он был силен и физически, и психологически.

«Если туда едет слабый человек, то выдержать трудно — и психически, и физически. Я думаю, что там людей путают еще больше, а не помогают. Я видел, как сбегают ночью. Просто утром ты не знаешь, куда человек делся. Сбежал ночью без денег», — рассказывает мужчина.

Как пишет RUS.lsm.lv, по словам Гирта, будни в Брукне — непосильно тяжкий труд, нехватка режима, страх, наказания и психологическое давление.

«Ты все время боишься, что, например, недостаточно много сделал или не успел. Там есть такие крайности, что даже не знаешь, как держать руки в церкви — или так, или по-другому», — вспоминает Гирт.

Гиртс рассказал, что в его время в Брукне проживали в среднем 10 детей в возрасте примерно от 8 лет. Это были нормальные дети с непростой судьбой, которые успели пройти через огонь и воду. Он отрицает, что это были зависимые или вступившие на преступный путь дети, с которыми можно обращаться только жестко. С утра, особенно зимой, мальчики плакали — не хотели прыгать в речку, что должны были делать все без исключения.

Одним из наказаний в Брукнской общине был пост. Воздержание соблюдали каждую среду и пятницу: члены общины ели только хлеб, варенье и мед, запивая водой. Однако, в том случае, если один из членов общины нарушал правила, то пост применялся и в другие дни ко всем остальным, включая детей. Кроме того, всех направляли на тяжелые физические работы.

Гиртс считает, что это бесчеловечно, когда ребенок приходит из школы, а потом до полуночи таскает тяжелые бревна. По его словам, тяжело было и из-за психологического прессинга: провинившихся членов общины ругали, оскорбляли, выводили перед всеми и говорили, какие они плохие, а их родители — дебилы, если не смогли нормально воспитать своих детей.

Похожую картину о царящих в Брукне порядках описала и Даце (имя изменено) — родственница уже умершей обитательницы общины. Родственница прожила там два года, ее все устраивало. Однако, когда она вступилась за более слабых, против нее были применены насильственные методы.

В качестве наказания в Брукнской общине, по ее словам, людей длительное время заставляли стоять на коленях. Что же касается отказа от зависимостей после жизни в Брукнской общине, Даце отметила, что многие, уйдя оттуда, снова вернулись к прежнему образу жизни.

Руководитель общины Kalna svetibu kopiena пробст Андрей Мединьш (на фото) отрицает большую часть нарушений, выявленных Государственной инспекцией по защите прав детей (ГИЗПД) в Брукнском поместье, где проживает община. Он заявил, что якобы имеющиеся нарушения были придуманы отцом одного из детей, который так отомстил за то, что его ребенка "выкинули" из поместья.

Мединьш отметил, что проживающие в Брукнском поместье люди должны соблюдать очень строгие правила и дисциплину, однако, если они этим недовольны, они могут покинуть общину в любой момент. Он также отметил, что это первая жалоба на его общину.

Мединьш подчеркнул, что обвинения в том, что дети работают по 13 часов в день и им недоступна вода, являются ложными. Все, кто идет работать в поле, каждое утро берут с собой воду, заявил Мединьш.

По его словам, клеветой является и то, что в поместье не оказывается медицинская помощь. Он рассказал о случае, когда у пожилой женщины, прибывшей в поместье после длительного употребления алкоголя, начался приступ эпилепсии.

"Мы не вызывали ей скорую помощь, а позволили преодолеть судороги", - сказал Мединьш.

Комментируя наказание детей, он заявил, что у каждого есть свой объем работы, который необходимо выполнить. "Я могу это сделать за 15 минут, два часа или делать весь день и ничего не сделать. Но у нас принцип справедливости - мы закончим день, когда все завершат то, что от них требуется. Что здесь неправильного? Особенно, если мы это делаем вместе, а не только дети", - заявил Мединьш.

При этом пробст пояснил, что по средам и пятницам в общине соблюдается пост, который учит воздержанию.

Он подчеркнул, что принимает замечания и решение, что подростки в Брукнском поместье больше жить не будут.

"Дай бог мне силы сказать нет родителям, которые захотят привести сюда детей, пока государственные учреждения не предложат что-то столь же хорошее, как Брукна", - сказал Мединьш.

Епископ Елгавской епархии Эдвард Павловский также назвал предвзятой представленную в СМИ информацию о проверках ГИЗПД в Брукнском поместье. Комментируя утверждения о том, что в общине наркоманы и алкоголики живут рядом с детьми, он спросил, разве присутствующие ни разу в жизни не пробовали алкоголь.

Епископ также подверг сомнению обвинения в том, что детям в поместье не оказывается медицинская помощь, ведь никто из них в медицинской помощи пока не нуждался. Кроме того, по его словам, во время полевых работ невозможно обеспечить дежурство врачей.

"Если уже два утверждения неверны, я даже читать дальше не буду", - подытожил он, добавив, что таким образом может быть сфабрикована и другая информация.

В свою очередь директор Барбельской основной школы для мальчиков Илона Блума заявила, что Мединьш для коллектива школы и его воспитанников является "настоящим отцом". Она предложила установить скрытые камеры, чтобы посмотреть как дети ценят и радуются общению с пробстом.

Как уже сообщалось ранее, в результате проверки, проведенной в общине, ГИЗПД вместе с представителем Бюро омбудсмена констатировали, что дети там заняты на сельскохозяйственных работах от 10 до 12 часов в день без возможности получить медицинскую помощь, а в случае проступков их наказывают, ограничивая в еде.

Выяснилось, что проживающие в Брукнском поместье несовершеннолетние несоразмерно большое количество часов в день заняты на сельскохозяйственных работах, а если ребенок не выполняет установленную дневную норму, работа продолжается и в ночное время.

Было констатировано, что проживающие в общине дети не имеют доступа к медицинской помощи в случае необходимости. ГИЗПД также получила информацию о случаях, когда дети чувствовали себя плохо или даже теряли сознание из-за долгого рабочего дня и отсутствия воды во время работы в поле на жаре.

Также были получены сообщения о нескольких эпизодах физического и эмоционального насилия. Дополнительным риском для детей является то, что они ежедневно находятся рядом с совершеннолетними лицами, которые имеют судимости за различные нарушения закона, а также людьми с различными зависимостями.

Информация о результатах проверки передана для дальнейшей оценки в Государственную полицию, Продовольственно-ветеринарную службу и Государственную трудовую инспекцию.

Инспекция продолжит следить за тем, чтобы в этой общине не нарушались права детей.