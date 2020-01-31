Нечестные дельцы топливного бизнеса обманули государство на миллионы евро

За одним из самых крупных налоговых преступлений в истории Эстонии стоит группа топливных контрабандистов и финансовых мошенников. Согалсно материалам уголовного дела, топливо ввозили из Латвии.

Когда руководитель транспортного предприятия International Veod OÜ Сергей Шаров (52) дал водителю Игорю первое рабочее задание, Игорь был уверен, что Шаров — это обычный работодатель. В пункте назначения он понял, что здесь не все чисто.

Игорю лишь сказали, что он должен привезти из Латвии в Харьюский уезд бытовую химию. Проинструктировали, что машину встретят на заправке Circle K на окраине Риги.

На латвийской бензоколонке эстонского водителя ждал черный BMW. Сидевшие в автомобиле мужчины махнули рукой, и он последовал за ними на близлежащий заброшенный склад. Там, не говоря ни слова, в фуру стали грузить белые пластиковые кубы, в которых просвечивалась желтая жидкость. Когда до кабины Игоря дошел запах топлива, было ясно, что домашней химией тут, очевидно, и не пахнет.

Затем хмурого вида латыш протянул Игорю мобильный телефон, по которому он должен был получать дальнейшие указания. "Потом выброси его", — сказал грузоотправитель.

Новый сопровождающий уже ждал

На обратном пути Игоря некоторое время сопровождал тот же самый темный BMW. Через границу Игоря направили странным маршрутом — через Валга. Когда BMW исчез, то в эстонском приграничном городе водителя ждал уже новый сопровождающий. Машина сопровождения двигалась до Харьюмаа в десятке километров впереди, на случай, если где-то стоит патруль полиции или пограничников.

Когда грузовик Игоря стали разгружать в Яэсмяэ, прошла облава, и полиция арестовала всех находившихся там людей.

Вскрылась самая масштабная за многие годы схема топливного мошенничества. С ней были связаны десяток фирм, опытные бизнесмены, миллионы похищенных из казны евро и их отмывание.

Пять лет назад, примерно за год до ареста Игоря, его латвийского коллегу задержали в Икла. Выяснилось, что сопроводительные документы были подделаны, а груз представлял из себя нелегальное топливо. По документам перевозить должны были антикоррозийное средство. Автор этой схемы — топливный бизнесмен Сергей Крейтер (60) и не подозревал, что отныне за всем его бизнесом следят правоохранительные органы.

Крейтер занимался в Эстонии торговлей топливом уже более 20 лет. Он был зажиточным, скрытным и скромным. На допросе во всем признался.

"Знаете, я боюсь давать показания по Латвии. Там дело серьезное", — сказал Крейтер следователям. "По Эстонии расскажу все, но в случае с Латвией может последовать угроза физической расправы".

Из разговоров стало ясно, что ради обогащения Крейтер связался с подозрительной международной группировкой. Вместе с бизнес-партнерами была выстроена система по топливному мошенничеству и отмыванию денег.

"Если рыночная цена (литра топлива) была около евро, то я платил 70 центов", — сказал он.

Из здания на окраине Риги забирали дизельное топливо, контрабандой по поддельным сопроводительным документам перевозили его через границу на склад. Когда в Яэсмяэ, когда — в Маарду. Под покровом темноты перекачивали в другую машину и доставляли на принадлежащую фирме Крейтера базу в Лоо (волость Йыэляхтме). Затем уже топливная фирма Крейтера TKaardikeskus продавала дизель оптовикам.

Дремучий лес поддельных счетов

Компания Крейтера сэкономила на контрабанде и акцизе и налогах 1,3 млн литров дизельного топлива 895 000 евро. Деньги отмывали с помощью многочисленных фирм и поддельных счетов.

В денежной прачечной существенным звеном являлась принадлежащая бизнесмену Айну Полма топливная фирма Inndex OÜ. С помощью поддельных документов Крейтер создавал видимость, что доставленное нелегально из Латвии топливо было получено именно от Inndex.

В конце ноября прошлого года Крейтер, его подельники и TKaardikeskus были признаны виновными в ряде преступлений.

Достойны внимания и дела, связанные с компанией Inndex. Это не какая-то полочная фирма, а активно действующая на эстонском рынке уже с 2001 года компания, которая имела ежегодный доход с продаж свыше 10 миллионов евро. В волости Куусалу у нее была бензозаправка.

В 2018 году Налоговый департамент присмотрелся к бизнесу Inndex повнимательнее. Именно в свете вышеописанной мошеннической схемы.

Сотрудники департамента выяснили, что участием в схеме TKaardikeskus грязный бизнес этой фирмы не ограничивался: она совершала крупные сделки, но с документами это не сходилось.

"Деньги двигались таким образом, чтобы максимально усложнить слежение за ними. В этом движении были признаки, указывающие на мошенничество", — cказано в отчете департамента. Контрагентами топливной компании были фирмы-однодневки ("ширмы"), в руководстве которых сидели "танкисты". Через них деньги переводились в Латвию, Словакию, Гонконг.

Inndex пытался свою колоссальную налоговую задолженность оспорить в суде, но безуспешно. С тем, что компания участвовала в налоговых мошенничествах согласился и окружной суд. Выяснилось, что Inndex должен государству 3,8 млн евро. Это четвертый по величине налоговый должник в Эстонии.

Полма также является подсудимым по уголовному делу, связанному со схемой Крейтера и TKaardikeskus. Если Крейтер был признан виновным в рамках согласительного производства, то дело Полма рассматривается отдельно, он хочет рассмотрения в рамках общего производства. На вопрос о ходе дела бизнесмен отвечает, что не понимает, что он сделал неправильно.

В любом случае, Налогово-таможенный департамент требует в рамках уголовного и гражданского производств от подсудимых 4,7 млн евро, которых недосчиталось государство.

У Полма, кстати, проблемы с уплатой налогов были и раньше. В начале 2000 года налоговики сочли, что его топливная фирма AS Gizmo осталась должна казне 3,1 млн крон (примерно 200 000 евро) налога с оборота. И в тот раз чиновники департамента нашли противоречия между сделками и документами.

Под судом в рамках отдельного уголовного дела предстал также Ильмар Толматс (60), который, согласно обвинению, помогал Крейтеру отмывать деньги. Очередной состоятельный и опытный в топливной сфере бизнесмен. Предполагается, что TKaardikeskus OÜ проворачивал украденные у государства деньги и через многочисленные фирмы Толматса. А последний с этого получал посреднический процент.

Важную роль в черном бизнесе TKaardikeskus играл также Владимир Гецу (65), которого можно считать правой рукой Крейтера. На нем была вся грязная работа: перевозка, перекачка, ангары-цистерны и обслуживающий персонал.

Условное наказание

У Гецу тоже есть пятна в прошлом. В начале 2000 года его обвинили в том же, что и сейчас: в связанном с топливом налоговом мошенничестве. Сумма нанесенного государству ущерба тогда исчислялась 7,7 млн крон (почти 500 000 евро). Но Государственный суд его оправдал. На сей раз он осужден на четыре года условно.

По материалам проведенной работы были осуждены также занимавшийся перевозкой контрабандного топлива предприниматель Сергей Шаров, а также помогавшие Гецу и Крейтеру Роман Алешин и Сергей Николаев.

На банковском счету Крейтера арестованы 230 000 евро, у его TKaardikeskus — 115 000, но эти средства не покрывают претензии государства.

Так как Полма на договорное производство не пошел, судебные заседания по его делу продолжатся до апреля. Отдельное дело по отмыванию денег против Толматса тоже еще не завершено, в его рамках предстоит еще пару десятков заседаний.