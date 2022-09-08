Недалеко от эстонско-латвийской границы столкнулись грузовики: часть дороги перекрыта

В волости Хяэдемеэсте Пярнуского уезда (Эстония) в четверг столкнулись два грузовика, у одного из них открылась течь в топливном баке.

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В 12.21 в центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 177,5 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Пену.

"В результате столкновения один из грузовиков перевернулся и в топливном баке открылась течь", — сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Спасатели занимаются ликвидацией загрязнения. Насколько известно, никто не пострадал.

Движение в районе аварии перекрыто. Полиция регулирует движение и просит водителей быть внимательными в этом районе и следовать указаниям полицейских. Полиция занимается выяснением подробностей аварии.

По сообщению Транспортного департамента, участок шоссе между Аруметса и Маяка перекрыт в обоих направлениях в связи с ДТП. Движение направлено из Аруметса по Асуя теэ на шоссе Раннаметса-Икла и назад на главное шоссе по Лемме теэ.