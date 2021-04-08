Недалеко от Рижского аэропорта возник пожар повышенной опасности
Foto: LETA

В среду, 7 апреля недалеко от Международного аэропорта "Рига" возник пожар повышенной опасности, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Вызов на место происшествия поступил в 11.26 - горели две одноэтажные дачи и находившиеся между ними строительные материалы и отходы. Площадь горения составила 160 квадратных метров.

Примерно в три часа дня пожар удалось ликвидировать. В работах по пожаротушению принимали участие также пожарные аэропорта с двумя автоцистернами.

Всего за минувшие сутки VUGD получила 54 вызовов, в том числе 29 - на пожары.

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