Недавно оштрафованный на 3000 евро молодой человек снова "напоролся" на крупный штраф
Foto: LETA

В ночь на 4 ноября работники Госполиции в Приекуле задержали автомобиль марки Subaru. У 20-летнего водителя не оказалось водительских прав, в организме мужчины констатировали 2,32 промилле. Этот же молодой человек во вторник уже был оштрафован за похожие нарушения, рассказали порталу Delfi в полиции.

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Полицейские констатировали, что у автомобиля нет номерных знаков и страховки, также транспортное средство вовремя не прошло техосмотр.

Водитель передвигался по городу во время комендантского часа, в связи с этим против него возбуждено административное дело и выписан штраф в размере 1500 евро.

Общий размер штрафа достигает 1740 евро, нарушителя задержали и доставили в изолятор временного содержания в Лиепае. Против него также возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством без прав, в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что 2 ноября полиция получила сообщение об автомобиле, который въехал во двор одного из домов и снес опору сушилки для белья. Полиция установила, что это мог сделать 20-летний водитель, управлявший Audi.

ДТП обошлось без пострадавших, но виновник покинул место происшествия, не сообщив об произошедшем в полицию. У молодого мужчины не оказалось ни прав, ни страховки на автомобиль, в организме водителя констатировали 1,07 промилле.

Тогда на водителя составили сразу шесть административных протоколов и оштрафовали за все нарушения на 3000 евро. Кроме того, к нему применен пятилетний запрет на управление транспортными средствами.

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Source

rus.DELFI.lv

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