Недавно освободившийся мужчина ограбил ломбард
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Лиепайский участок Курземского регионального управления Государственной полиции завершил расследование уголовного дела по факту ограбления в ломбарде и передал его в прокуратуру для начала уголовного преследования.

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Согласно материалам дела, вечером 26 января в ломбард, расположенный в центре Лиепаи, зашел мужчина и напал на сотрудницу. Он толкнул женщину и распылил ей в лицо перцовый газ. После этого он схватил два паллета с золотыми украшениями и один штатив с браслетами и убежал. Прибывшие медики скорой оказали пострадавшей помощь на месте.

В рамках начатого уголовного процесса, спустя два дня подозреваемый был задержан. В отношении него была избрана мера пресечения — арест. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за преступления имущественного характера. Недавно он вышел из тюрьмы, где отбывал срок за преступление против нравственности и половой неприкосновенности.

Украденные украшения были найдены у подозреваемого, однако часть из них он успел продать в Латвии и Литве.

По закону за ограбление в крупных размерах закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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