Недетские разборки: подростков запихали в багажник, вывезли за город и избили

По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 11 мая в Бауске трое взрослых и один несовершеннолетний в ходе решения конфликта с тремя подростками запихнули последних против их воли в машину, вывезли в безлюдное место, где, как указали в полиции, физически на них воздействовали. По пути водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал с проезжей части. Подозреваемых задержали и начали уголовный процесс.

Как пояснили в ЗРУП, 11 мая компания явилась на квартиру к знакомому, где в ходе сведения счетов у него похитили телевизор Samsung и мобильный телефон iPhone. Находившихся в жилище подростков против их воли запихнули в багажное отделение автомобиля VW Touareg.

После того, как несовершеннолетних привезли в лес, их избили, а одного частично привязали к дереву. После разборок нападавшие заставили своих жертв снова лечь в багажник, а затем они поехали обратно в город, но по пути произошла авария.

К моменту приезда полиции всех пленников выпустили из багажника, однако один из них обратился к стражам порядка и рассказал, как их вывезли за город, а также заявил, что украли его вещи. При проверке похищенное добро нашли в салоне VW Touareg.

Сотрудники Бауского участка полиции задержали подозреваемых, однако в настоящее время к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие по делу продолжается.