Хостел Japanese Style Centrum, в котором утром 28 апреля произошел трагический пожар, работал незаконно, в нем не соблюдались правила противопожарной безопасности и регулярно фиксировали нарушения. Однако, как оказалось, даже с учетом того, что Строительное управление приняло решение о запрете на деятельность хостела, сделать это оказалось непросто, поскольку функции всех структур ограничены законодательством.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Руководители оперативных служб, министр внутренних дел Латвии, а также мэр Риги Мартиньш Стакис созвали экстренную пресс-конференцию, на которой рассказали о том, что происходило и что происходит на ул. Меркеля, 8, а также выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

Глава МВД Сандис Гиргенс указал, что среди эвакуированных из горящего здания оказались и двое детей. У пострадавших на пожаре констатировали ожоги, а также отравления угарным газом. Некоторые пострадавшие к приезду медиков находились в бессознательном состоянии.

Заместитель главы Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Мартиньш Балтманис отметил, что пожар произошел в квартире номер 21 на шестом этаже здания. Квартира самовольно была переделана под хостел, который состоял из 30 небольших помещений. Причины возгорания устанавливаются.

На деятельность заведения постоянно поступали жалобы. Чтобы проверить, как на объекте соблюдаются правила противопожарной безопасности, на ул Меркеля, 8 направлялся инспектор. Однако владелец квартиры (или кто по его просьбе) не впускал проверяющих. Также он и не отвечал на запросы оперативной службы. В итоге, был начат административный процесс, а 24 марта приняли решение о наложении на нарушителя штрафа в размере 500 евро. Штраф до сих пор не уплачен.

Мэр Риги Мартиньш Стакис особо подчеркнул, что пожар произошел не в хостеле, а в квартире, самовольно переделанной под хостел. Также градоначальник указал, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая будет искать решения, чтобы в будущем не допустить подобных трагедий. Стакис сообщил также, что все ответственные муниципальные структуры делают все для борьбы с нелегальными хостелями.

В свою очередь, начальник оперативной части ГПСС Янис Гринбергс указал, что ликвидация пожара осложнялась тем фактом, что в квартиру была установлена железная дверь с кодовым замком. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 04.43, а в 08.03 пожар был локализован. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров.

Глава Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле сообщила, что на место происшествия выезжали 6 бригад СНМП. Состояние госпитализированных пострадавших оценивается как средне-тяжелое.

Начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс отметил, что с начала года этот хостел регулярно попадал в поле зрения полиции. На него были получены две письменных жалобы, а также поступило 16 вызовов от других жильцов этого дома. За это время нарушителям было выписано 17 штрафов и начато 5 административных процессов.

Поскольку объект стал проблемным, РМП включила его в маршрут, где регулярно проводятся проверки. Всего сотрудники Рижской муниципальной полиции наведывались туда 19 раз, в последний раз — 27 апреля. Основные нарушение — несоблюдение антиэпидемиологических мер, нарушение общественного порядка и употребление одурманивающих веществ.

И.о. начальник Госполиции Андрей Гришин сообщил, что расследованием трагедии занимается оперативно-следственная группа, в которую входят опытные эксперты.

По делу начат уголовный процесс по статье раздела о преступлениях против общественной безопасности и общественного порядка, но по мере продвижения следствия квалификация может быстро измениться. За нарушение противопожарной безопасности, что повлекло за собой гибель двух и более человек, виновному может грозить до восьми лет лишения свободы. Задержанных по этому делу пока нет, но в рамках расследования владельцу квартиры и дома будут заданы вопросы.

Также Гришин сообщил, что создан телефон, позвонив на который родственники могут узнать информацию о пострадавших, госпитализированных и погибших. Кроме того, и.о. главы Госполиции допустил, что среди погибших были и латвийцы, и иностранцы, однако из каких конкретно стран были погибшие, он не ответил. Возможно, для идентификации погибших придется проводить тест ДНК, что займет какое-то время.