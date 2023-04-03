Неизвестные вандалы раскрасили памятник Пушкину в цвета флагов Латвии и Украины
Foto: Aculiecinieka foto

В ночь на понедельник, 3 апреля, неизвестные вандалы раскрасили памятник русскому поэту Александру Пушкину в парке Кронвалда в цвета латвийского и украинского флагов, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

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В Госполиции заявили, что информация о произошедшем получена незадолго до полуночи. По факту инцидента начата ведомственная проверка.

По наблюдениям портала Delfi, в 10.30 памятник уже был очищен.

Пару недель назад активисты обмотали памятник Пушкину пленкой. В другой раз памятник русскому поэту был облит красной и белой красками.

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