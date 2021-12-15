Неизвестный повредил пешеходный мост через Елгавское шоссе
Foto: DELFI Aculiecinieks

В Далбе неустановленное транспортное средство врезалось в пешеходный мост через Елгавское шоссе. В результате мост поврежден и закрыт для движения пешеходов, сообщили в ГАО Latvijas valsts ceļi.

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Авария произошла в субботу вечером, 11 декабря. В результате удара деформирована ферма, выбиты решетки и одна опорная часть.

Чтобы оценить техническое состояние моста, дальнейший эксплуатационный режим и необходимые ремонтные работы, в среду мост обследовали эксперты. Они заключили, что на данный момент мост использовать нельзя. Приведением моста в порядок будет заниматься ГАО Latvijas autoceļu uzturētājs. Предприятие начало процедуру закупки, чтобы приобрести необходимые детали. Как только необходимые материалы будут получены, начнется ремонт.

LVC обратилась в полицию с заявлением, чтобы найти виновного.

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