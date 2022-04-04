Неизвестный вандал за сутки выбил стекла в 14 автомобилях
Foto: LETA

В период с 31 марта по 1 апреля неизвестный хулиган выбил стекла в 14 автомобилях, припаркованных в разных районах Валмиеры.

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По данному факту полиция уже начала уголовный процесс и просит отозваться возможных свидетелей ЧП. Информацию просьба сообщать по телефону 110.

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