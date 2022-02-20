Nekā personīga: глава Банка Латвии встречался с банкиром Авеном, который может попасть под санкции США

Имя российского банкира Петра Авена можно найти в списке потенциальных санкций, которые в случае эскалации кризиса в Украине готовы применить США. Однако, как сообщает Nekā personīga, недавно с Авеном встречался глава Банка Латвии Мартиньш Казакс.

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Казакс поясняет, что не видел такой информации об Авене, тем более, что встреча была согласована с Бюро по защите Сатверсме (Конституции). При этом встреча неоднократно откладывалась.

Обсуждалась ли во время беседы возможность открытия Петром Авеном банка или филиала банка, участники разговора не раскрыли. Вместе с Казаксом российского банкира также выслушало руководство Комиссии по финансовым рынкам и рынкам капитала.

Ранее сообщалось, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в 2020 году допросило Петра Авена по делу о взяточничестве, по которому проходил бывший глава Управления по делам гражданства и миграции. Однако эти подозрения не были доказаны.

Как отмечает Nekā personīga, в записях разговоров между политиком Эдгаром Яунупсом и предпринимателем Гунтисом Рависом, сделанных KNAB, прозвучало предложение "перед Рождеством дать "десятку" бывшему главе УДГМ.

В 2019 году Антикоррупционное ведомство начало уголовный процесс в связи с подозрениями в том, что экс-начальник УДГМ Вилнис Екабсонс мог получить взятку в размере 10 000 евро за снисходительное отношение в предоставлении гражданства Латвии Петру Авену.

Авен мог претендовать на получение гражданства, поскольку его предки до 1941 года проживали в Латвии, онако в рамках процедуры требовалось также сдать экзамен на знание латышского языка.

Согласно постановлению KNAB о прекращении уголовного процесса за недостаточностью улик, в ноябре 2015 года Авен сдавал экзамен на знание латышского языка, но провалил его. Однако вторая попытка увенчалась успехом.

Записи разговоров между Яунупсом и Рависом о передаче взятки главе УДГМ были сделаны после первой попытки Петра Авена сдать экзамен. Однако и политик, и предприниматель и сам Екабсонс факт взятки отрицали. Не подтвердил это предположение и вызванный в 2020 году на допрос и сам российский банкир. Авен отметил, что встречался с Яунупсом лишь для того, чтобы обсудить привлечение российского капитала в местный баскетбол. Никаких других доказательство Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не нашло, поэтому уголовный процесс пришлось закрыть.

При этом во время следствия сотрудники KNAB установили, что Петр Авен получил паспорт и ID-карту гражданина Латвии нетипично быстро: всего спустя 1 час и 18 минут после принятия решения о присвоении ему гражданства ЛР.