Nekā personīga: пропавший при загадочных обстоятельствах адвокат Платацис мог быть убит из-за своей деятельности

Ежегодно в Латвии в среднем совершается около 30 убийств. Большую часть убийств на бытовой почве полиции удается раскрыть. В прошлом году в суды были переданы материалы 33 уголовных дел об убийствах. Однако раскрыть заранее спланированные заказные убийства полиции удается не так часто. Одно из таких дел связано с таинственным исчезновением известного адвоката Айнара Платациса.

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Как напоминают журналисты Nekā personīga, Платацис пропал в мае 2010 года: вышел из своего офиса, сказал коллегам, что едет домой, попрощался до завтра, но следующий день на работе таки не появился.

Автомобиль Платациса нашли в Муцениеки: он был открыт, в зажигании оставлен ключ. Следов борьбы при этом в машине не констатировали.

Как выяснило следствие, 24 мая 2010 года адвокат вышел из своего бюро на ул. Дунтес, чтобы направиться домой в Балтэзерс, но по какой-то причине он изменил свой маршрут. Проехав по ул. Эзермалас, а затем по ул. Бривибас, он свернул на окружную дорогу и направился в сторону Муцениеки. Полиция и земессарги несколько дней прочесывали лес в поисках адвоката, однако поиски не принесли результатов. За информацию, которая могла бы помочь следствию, коллеги из бюро Platacis un partneri обещали щедрое вознаграждение, однако ценных свидетелей так и не нашлось.

Незадолго до своего исчезновения адвокат получал в свой адрес угрозы, на основании этих фактов даже был начат уголовный процесс. Полиция рассматривала разные версии. Не исключалось, что исчезновение — это инсценировка, а сам адвокат где-то скрывается.

Однако спустя 11 лет после загадочного исчезновения Айнара Платациса версия об инсценировке была исключена. Дом адвоката в Земельной книге все еще записан на его мать.

Излюбленное место отдыха адвоката в Туе пару лет назад с офшора была переоформлена на микропредприятие Dienvidu Tūja. Единственный член правления этого предприятия — помощник многолетнего партнера Платациса по работе в бюро адвоката Юриса Дзелме — Ренарс Курмис.

После исчезновения Платациса его дела в бюро переняли партнеры. Новое адвокатское бюро теперь называется A.P.un Partneri. Формально имя Айнара Платациса до сих пор есть в регистре адвокатов.

Пропавший без вести человек находится в розыске 10 лет. После этого его могут объявить умершим. Решить это может лишь суд по инициативе родственников. В случае в Платацисом такого не было, однако полиция полагает, что этот момент неизбежно наступит. Спустя 11 лет после исчезновения полиция выступила с версией о том, что адвоката убили.

Начальник 1 отдела Управления уголовного розыска Госполиции Роман Яшин рассказал, что изначально выдвигалась версия о том, что Платацис мог сбежать и прятаться.

"Но мы получили подтверждение тому, что произошло убийство, и в настоящее время мы над этим работаем", — сообщил Яшин. Согласно единственной оставшейся версии, Платациса убили из-за его профессиональной деятельности.

Известно, что у адвоката были связи в политической среде, он был советником министров финансов Андриса Пиебалгса и Айвара Крейтуса. Платацис брался за серьезные дела, в которых фигурировали миллионные суммы, а также защищал интересы Александра Лавента и Владимира Вашкевича.

Полиция также исключила версию, что Платацис был похищен в корыстных целях: в машине нашли бумажник с деньгами и документы. Никаких движений не было и с банковскими счетами адвоката. В ходе расследования полиция допросила более 150 человек, провела 10 комплексных экспертиз. Однако до сих пор в этом деле нет ни одного подозреваемого. В полиции считают, что исполнителей надо искать не только в Латвии. Не исключается, что для того, чтобы остановить машину Платациса, преступники использовали полицейскую форму.

Срок давности по делу Платациса истекает через 4 года, после этого

уголовное дело должно быть прекращено или же отправлено в прокуратуру для предъявления обвинений. Следователи планируют переквалифицировать дело под статью 117 Уголовного закона Латвии — убийстве, если оно было совершено в составе группы и с целью сокрытия или содействия совершению другого уголовного преступления. И в таком случае дело никогда не будет закрыто.