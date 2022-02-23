Некий житель Латвии более десяти раз привился от Covid-19, предъявляя чужие документы

Государственная полиция констатировала, что один и тот же человек, используя чужие документы в обмен за вознаграждение, более десяти раз вакцинировался от Covid-19. Об этом сообщил начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

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Рукс обратил внимание на то, что люди проявляют чудеса смекалки при организации фиктивной вакцинации.

"Есть и люди, которые вместо других пошли на уколы с чужими документами. Бывают даже случаи, когда человек более десяти раз вводил вакцину и получал за это вознаграждение. И таких случаев несколько", — рассказал Рукс.

В связи с такими случаями аннулированы 54 сертификата. Рукс отметил, что часть участников преступных деяний еще даже не получили сертификат, а только начали процесс вакцинации.

Как уже сообщалось, в прошлом году и в этом году Государственная полиция возбудила 60 уголовных дел о возможно фиктивной вакцинации, проверке подлежат 443 человека.

Уже в этом году начаты три уголовных процесса в связи с фиктивной вакцинацией.