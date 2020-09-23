Нелегальные сигареты, алкоголь и горючее: VID не позволил госбюджету потерять 12 млн евро

За восемь месяцев этого года правоохранительные органы благодаря обнаружению нелегальных акцизных товаров предотвратили ущерб для госбюджета в размере 12 млн евро, сообщила заместитель директора налогового управления Службы государственных доходов (VID)) Байба Шмите-Роке на национальном форуме по проблемам контрабанды "Борьба с контрабандой - вызовы и достижения".

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В целом за восемь месяцев таможенное управление VID, налоговая и таможенная полиция VID, Государственная пограничная охрана, Государственная полиция и полиция самоуправлений изъяли 112,1 млн нелегальных сигарет. За весь прошлый год было изъято 92,1 млн нелегальных сигарет.

Также за восемь месяцев 2020 года изъяты 85,2 тонны нелегального алкоголя (в 2019 году - 156,2 тонны), 70,3 тонны табака (в 2019 году - 57 тонн) и 98,8 тыс. литров нелегального топлива (в 2019 году - 136,78 тыс. литров).

Шмите-Роке подчеркнула, что в последние годы Латвия добилась значительного прогресса в борьбе с незаконными акцизными товарами. Например, согласно исследованию "KPMG", рынок нелегальных сигарет в 2019 году сократился с 19,5% до 14,1%, что является самым быстрым уменьшением в Европе. В 2015 году объем рынка нелегальных сигарет в Латвии составил 30,3%.

Доля рынка нелегального топлива также уменьшилась с 9,1% в 2014 году до 5,3% в 2018 году, однако он по-прежнему ежегодно приносит государству ущерб в размере 30,11 млн евро. По словам Шмите-Роке, бензин нелегального происхождения составляет 1% рынка, дизельное топливо - 6% рынка.

Она добавила, что VID не располагает точной информацией о размерах нелегального алкогольного рынка в Латвии. "Лишь 4% изъятого нелегального алкоголя задерживается на границе. Довольно распространены случаи незаконного производства алкоголя внутри страны, а также нелегального ввоза спирта из других стран Европейского союза", - отметила представитель VID.

Главными мерами по борьбе с оборотом нелегальных акцизных товаров Шмите-Роке назвала изменение отношения общества, повышение уровня благосостояния и покупательной способности населения. Также необходима соразмерная и сбалансированная политика акцизного налога и улучшение технического оборудования на границе.