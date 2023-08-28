Нелегалы штурмуют границу: за три дня предотвращено 211 попыток незаконного пересечения
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За последние три дня Государственная пограничная охрана (ГПО) пресекла 211 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а десять человек были пропущены через границу по гуманитарным причинам, сообщили в ГПО.

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В этом году предотвращены попытки 6643 человек нелегально пересечь границу, а 305 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

В прошлом году были предотвращены попытки 5286 человек незаконно пересечь границу, 217 человек были пропущены по гуманитарным соображениям.

В связи с ростом нелегальной иммиграции ГПО усилила охрану границы, к которой привлечены также военные и полицейские.

В Варшаве сегодня запланирована встреча министров внутренних дел стран Балтии и Польши, на которой будет рассматриваться ситуация на границе с Беларусью, в том числе возможность ее полного закрытия.

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