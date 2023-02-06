"Немного на чай должен". De facto опубликовала запись разговора экс-главы Банка Латвии о возможных взятках

Рижский окружной суд сейчас рассматривает уголовное дело против экс-президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Программе De facto на Латвийском телевидении удалось ознакомиться с документами, позволяющими опубликовать разговор в бане в "Таурени", в котором обсуждались возможные взятки. Текст разговора в переводе на русский язык был опубликован на Rus.LSM.lv.

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Вот что 21 марта 2013 года в комплексе для отдыха "Таурени" обсуждали Римшевич и Мартинсонс:

Римшевич: Наш, наш этот друг из Trastene не приехал?

Мартинсонc: Он будет в субботу. Он не в Латвии. Он будет у меня в субботу. Тогда я поговорю с ним.

Римшевич: Было бы хорошо, тогда бы они, ну дали бы, дали бы, ну. Сколько сейчас "сотку" дали? Да? Ну, хоть бы сто пятьдесят или половину дал бы. Да?

Позже на допросе Римшевич заявлял, что в то время у него были разногласия с Мартинсонсом по поводу оплаты банщикам. Однако 8 апреля 2013 года в телефонном разговоре с членом правления Trasta komercbanka с Зиемелисом, Римшевич упомянул 500 000 евро, половина из которых должна поступить до конца года. Зиемелис заявил, что ожидает снятия санкций после осуществления платежей.

Римшевич: Виктор, пока Марис не приехал.

Зиемелис: Хм.

Римшевич: Обсудим наши дела.

Зиемилис: Да.

Римшевич: Э-э, я думал, я думал, что там, там, так сказать, Марис, как бы сказать, нас сведет, и все эти вещи проясним.

Зиемелис: Хм.

Римшевич: Да? Может, нам стоит как-то поговорить, ну, чтобы не было недоразумений. Он связался со мной там на прошлой неделе, мы там разговаривали. Разговор был, по-моему, о пятистах тысячах евро. Да?

Зиемилис: Ну, наверное, есть смысл подождать Мариса, скажем.

Римшевич: Да.

Зиемелис: Чтобы, чтобы это не было сказано от третьего лица.

Римшевич: Да.

Зиемилис: Потому что мне, эм-м, про пятьсот тысяч я так однозначно не слышал. Да?

Римшевич: Хм.

Зиемелис: Он задал мне вопросы, мы встречались с ним неделю назад. Сказал, что есть вопросы, он их разъяснит. Я на самом деле за. То есть суть в том, что мы делаем несколько, несколько платежей, результаты которых мы ждали, как говорится, объективно, что общее давление тоже есть, да, но по крайней мере санкции там и этот процесс будет отдаляться от нас.

Римшевич: Хм.

Зиемилис: Вот, а, соответственно, эээ, мне трудно судить, скажем, да.

Римшевич: Ясно. Ясно.

Зиемилис: Как мы договорились? Действовать последовательно: вот есть проблема, которую как бы можно решить, да, скажем, надо действовать соответственно алгоритмически. Да?

(..)

Римшевич: Но разговор был о том, что половина до конца года.

Зиемелис: Ага.

Римшевич: Ну, работаем.

Зиемилис: Да.

Римшевич: Но вторая половина, так сказать, уже идет непосредственно в соответствии с результатами.

Зиемелис: Хм.

Римшевич: То есть, сняли — чик. Сняли — чик.

Зиемелис: Хм.

В тот же день в бане в "Таурени" Римшевич пересказал Мартинсонсу разговор с Зиемелисом, снова назвав конкретную сумму взятки.

Римшевич: Мы уже, мы встретились, обсудили. Ну, так как мы разговаривали изначально. Ну.

Мартинсонс: Нет, есть.

Римшевич: Половина. Половина.

Мартинсонс: Да.

Римшевич: И тогда, когда скажем, сколько… какие-то акции и тому подобное, то начнут поступать какие-то порции от тех 250. Да?

Однако из разговора Мартинсона и Зиемелиса следует, что цифры не совпадают

Зиемелис: Немножко в цифрах несоответствие есть, скажем так. Он говорит: Ну, как бы мы там договорились, вот, о большем, пятьсот. Но потом мы вроде говорили, что вот перейдем к этапам: по готовности вроде как.

Мартинсонс: Хм.

Зиемилис: …так много. Да.? И его цифры просто с моими немного не совпадают, как-то немного неудобно, как он говорит, что до него только сто дошло.

(…)

Зиемелис: По моим расчетам, я просто подниму, надо определенно мне посмотреть. По моей математике должно быть дважды по пятьдесят, один раз сто, и до Нового года там.

Мартинсонс: Двадцать пять.

Зиемелис: Двадцать. Или двадцать.

Зиемелис, вероятно, хотел "немного повременить" и договориться об "абонентской" плате. Между тем, Мартинсонс заявляет, что хочет получить 10%, якобы так заведено с 1993 года. Обсуждая "чаевые" Мартинсонса, как их называет Римшевич, тогдашний глава Банка Латвии путается в своих расчетах.

Римшевич: Я тебе… немного, немного, немного на чай должен, не так ли? Ты там скажи, что, чего, как, да?

Мартинсонс: Нет, я уже сказал тебе, каковы мои правила игры: я хочу 10% от суммы. Ну.

Римшевич: Ну.

Мартинсонс: Просто.

Римшевич: Ну, хорошо.

Мартинсонс: Чтобы мне просто.

Римшевич: Ну, окей. Но тогда делаем так, что я даю пять сейчас. Так? Из тех первых 250. И остальные пять с другой части.

(..)

Мартинсонс: В смысле — пять? Математика не в счет, да? (..) 10% от 250 — 25. Ну, физически.

Римшевич: Да, да! Конечно.

Мартинсонс: Ты говоришь — пять. Ты математику не считаешь.

В разговоре Римшевич признает, что он — человек Мартинсонса. Месяц спустя они обсуждают проект недвижимости, который можно было бы осуществить вместе. Однако Мартинсонс заявляет, что у Римшевича не хватит денег.

Мартинсонс: Сомневаюсь, что ты за эти годы просто столько "сп**дил", как бы ты мог вложить, просто, ну все равно, сколько там, тот же миллион или два. Ну, это не реально. Я же понимаю это.

Согласно обвинению, Римшевич получил часть взятки в размере 250 тысяч евро в "Таурени" и в закрытом клубе Churchill Club в Старой Риге. Там же он давал советы Буймистеру и Зиемелису, чьему банку Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) выдвинула множество различных требований. Trasta komercbanka хотел предоставить кредит компании в Монако, принадлежащей жене и тестю владельца банка Буймистеру. Речь шла о покупке недвижимости во Франции. Римшевич тогда позвонил в FKTK, чтобы выяснить, почему было отказано в заеме. Сотрудники FKTK назвали такой звонок необычным и "странным".

Перед слушанием Римшевич заявил De facto, что готов ответить на вопросы в прямом эфире. Однако он отрицал, что говорил о взятках с Мартинсоном и Зиемелисом. Якобы они обсуждали проект строительства.