"Неоплаченные штрафы" и "повестки в суд": мошенники обманывают латвийцев поддельными госизвещениями

Государственная полиция предупреждает о новой мошеннической тенденции — жителям Латвии рассылают поддельные извещения от имени сервисов портала государственных услуг latvija.gov.lv. Мошенники отправляют латвийцам уведомления в виде текстовых сообщений и электронных писем о якобы невыплаченном штрафе, а также призывы явиться в суд, сообщает агентство LETA со ссылкой на Госполицию.

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При помощи поддельных сообщений и размещенных в них активных ссылок мошенники пытаются получить доступ к банковским счетам жителей. При нажатии на ссылку требуется ввести данные интернет-банка и с помощью пин-кодов подтвердить заранее подготовленный исходящий платеж.

Полиция призывает латвийцев быть внимательными, не отвечать на подозрительные письма и не разглашать личную информацию.

"Ни в коем случае нельзя подтверждать исходящие платежи с помощью PIN1 или PIN2", — подчеркнули в Госполиции.

Стражи правопорядка также напоминают, что жители могут столкнуться с поддельными ссылками и в других бытовых ситуациях, при которых от них требуется раскрыть личные данные, подтвердить исходящий платеж или открыть приложенные файлы — в них может содержаться вирус.

В случае, если мошенникам все же удалось вывести деньги с вашего счета, Госполиция советует как можно скорее уведомить об этом свой банк, а затем обратиться с заявлением в ближайший полицейский участок или отправить заявление в электронном виде. Сообщить о потенциальном мошенничестве также можно при помощи официального мобильного приложения Mana drošība.

Ранее Госполиция также сообщала о мошенниках, рассылающих письма латвийцам от имени Службы госдоходов.