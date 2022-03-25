NEPLP заблокирует два канала Youtube, связанных с задержанным блогером Федоровым

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) заблокирует два канала Youtube, связанных с блогером Кириллом Федоровым, которого задержала Служба госбезопасности.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Глава NEPLP Ивар Аболиньш заявил, что каналы "История оружия" и "Алконафтер" будут заблокированы в течение ближайших дней в связи с угрозой госбезопасности.

Также будет закрыт доступ к сайтам mosfm.com и wotrend.ru, содержание которых также представляет угрозу для безопасности государства.

Как уже сообщалось ранее, 17 марта Служба госбезопасности Латвии задержала и поместила под арест блогера Кирилла Федорова, которого подозревают в поддержке развязанной Россией войны.

Всего СГБ расследует шесть уголовных дел о поддержке российской агрессии на Украине. В делах фигурируют семь человек, статус подозреваемого применен к шести лицам, а статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, — к одному лицу.

В настоящее время под арестом находятся два человека. Об одном из них СГБ сообщила, что он регулярно публиковал видеоматериалы на Youtube, в Telegram и других социальных сетях, оправдывая и прославляя военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине.

Дело начато об оправдании и прославлении преступлений против мира и военных преступлений, а также за разжигание межнациональной розни.

По данным СГБ, Федоров регулярно комментировал в своих видеороликах боевые действия российских вооруженных сил на территории Украины, освещая события в интересах России и восхваляя избранную российскими вооруженными силами военную тактику. В его контенте также были высказывания, направленные против латышей и жителей Латвии.

В ходе процессуальных действий СГБ изъяла большое количество носителей информации и документов, которые будут проанализированы.