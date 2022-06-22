Нерадивый водитель за два дня получил от полиции три штрафа
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По информации пресс-службы Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), в Айзкраукле на неделе трижды был оштрафован водитель, допустивший несколько нарушений.

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Как отмечают в полиции, 20 июня в Айзкраукле, на ул. Гайсмас был остановлен автомобиль Volkswagen Passat, на котором не оказалось ни одного госномера. Во время проверки также выяснилось, что у водителя нет страховки на машину.

По данному делу полиция начала два административных процесса, назначив нарушителю штраф в размере 160 евро.

В ЗРУП заявили, что днем ранее — 19 июня — это же водитель был оштрафован на 160 евро за значительное превышение скорости: на трассе Рига — Даугавпилс он разогнался до 131 км/ч на участке, где допустимая максимальная скорость — 90 км/ч.

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