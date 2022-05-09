Несмотря на запрет, в Риге на 9 мая запускали фейерверки
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Несмотря на установленный запрет, вечером 9 мая сразу в нескольких местах Риги запускали фейерверки.

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Государственная полиция сообщила в социальных сетях, что вечером 9 мая сразу в нескольких местах Риги были запущены фейерверки.

Сотрудники агенства LETA зафиксировали один такой случай в районе 22 часов на Тейке. Другой случай был выявлен в Вецмилгрависе.

Как известно, 9 мая 2022 года в Латвии объявили Днем памяти жертв и пострадавших в результате военного вторжения России в Украину. Сейм принял специальный закон, провозглашающий 9 мая 2022 года Днем памяти жертв и пострадавших в войне в Украине. Траур, соответственно, дал законодательное основания самоуправлениям страны — в том числе, Рижской думе — не разрешать проведение мероприятий, связанных с 9 мая. Использование пиротехники — то есть, проведение салютов и фейерверков — 9 и 10 мая запрещено.

Полиция трактует нарушение этого запрета как "крайнее невежество и неуважение к Украине". Физическому лицу за нарушение этого запрета грозит штраф в размере до 350 евро, а юридическому лицу — до 1400 евро.

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