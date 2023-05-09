Несмотря на запрет, вечером 9 мая запускались фейерверки

Хотя до утра 10 мая использование пиротехники запрещено, 9 мая вечером во многих местах Риги люди запускали фейерверки. Как минимум один человек был задержан, сообщает LETA.
Хотя до утра 10 мая использование пиротехники запрещено, 9 мая вечером во многих местах Риги люди запускали фейерверки. Как минимум один человек был задержан, сообщает LETA.
После 22:00 кто-то запускал фейерверки на правом берегу Даугавы недалеко от центра города, также использование пиротехники и сигнальных ракет зафиксировано в Вецмилгрависе и Иманте. В районной группе Пурвциемса в Facebook также пишут о салютах.
Запрет на использование пиротехники действует до 7:00 10 мая. Наказание — штраф: для физических лиц до 350 евро, для юридических — 1400 евро.