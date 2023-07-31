Несовершеннолетним рекламировали курительные изделия через TikTok

Центр по защите прав потребителей (PTAC) при мониторинге рекламы выявил в 2022 году несколько десятков нарушений правил рекламы никотиносодержащих продуктов, в том числе рекламу, которая показывалась несовершеннолетним в TikTok и в других соцсетях.

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Усиленный контроль проводился как в интернете, так и в торговых местах. В основном выявленные нарушения были связаны с незаконной рекламой электронных сигарет и жидкостей для них (в том числе их изображением вместе в фруктами и сладостями) и размещением этих товаров в видимых для посетителей местах в торговых залах, что запрещено.

Было начато пять административных дел, в результате которых торговцы добровольно устранили нарушения. В 11 случаях были приняты превентивные меры надзора, PTAC связался с предпринимателями с просьбой немедленно устранить нарушения, и они были устранены. Были проверены 20 профилей в TikTok, в одном случае было констатировано предложение курительных изделий несовершеннолетним, о чем была проинформирована полиция, начавшая проверку. Также было рассмотрено 32 жалобы на нарушения рекламы курительных изделий.