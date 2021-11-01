Неспокойный Хэллоуин: задержаны вооруженные хулиганы, угрожавшие прохожим и полиции

По данным пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), 31 октября в 00.10 на пульт дежурного Лиепайского участка полиции поступила информация о том, что в Лаумовском микрорайоне, в одной из квартир, несмотря на запрет, введенный на время локдауна, проходит вечеринка.

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Прибывшие по указанному адресу полицейские встретили там двух мужчин, которые признались, что распивали алкоголь. Их третий приятель находился в другой комнате, держал в руках нож и отказывался называть личные данные, кроме того, он выражал агрессию.

Чтобы задержать хулигана, пришлось вызывать подмогу: коллег из Рижского спецбатальона полиции, которые дислоцировались в Лиепае. Спецназовцы выяснили что в комнате с вооруженным мужчиной находится женщина, которой хулиган запрещает выйти. Мужчина не поддавался на уговоры и не желал расставаться с ножом. В итоге, его удалось разоружить, когда он на мгновенье утратил бдительность. По делу начаты административные процессы.

Вечером того же дня поступил сигнал из Военного городка, где в одном из дворов заметили агрессивного мужчину, также вооруженного ножом. Прибывшие полицейские застали по указанному адресу одного мужчину с большим кухонным ножом, а также второго с газовым оружием. Один из них после требований полиции положил пистолет на землю, второй же отказывался подчиняться и двинулся в сторону стража порядка. В ходе переговоров он все-таки согласился отдать нож, после чего его задержали и доставили в участок.

В КРУП сообщили, что изначально вооруженный газовым пистолетом мужчина был вовлечен в конфликт и защищал женщину от хулигана с ножом. Женщина пояснила, что у нее был конфликт со спутником жизни, который преследовал ее с ножом. При этом она заявила, что претензий у нее нет, не констатировали у нее и телесных повреждений.

В организме задержанного констатировали 2,98 промилле. За мелкое хулиганство он оштрафован на 300 евро, за неподчинение законным требованиям представителей закона — еще на 200 евро.