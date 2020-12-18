Нет памперсов, нет еды: мать бросила троих детей на отца и ушла в загул
Foto: DELFI

Пустой холодильник, грязное постельное белье, антисанитарные условия. Такая картина предстала перед глазами сотрудников Рижской муниципальной полиции (РМП), приехавших в одну из квартир в районе Шампетерис, где мать бросила троих маленьких детей на отца, а сама ушла в загул.

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Как отмечает Degpunktā, вызов с ул. Калнциема поступил от самого отца, который не мог справиться с родительскими обязанностями.

"Если пропадает, то пропадает неделями. Мне надо сидеть с детьми, я все время теряю работу. Сейчас даже не знаю, что на нее нашло. Просто ушла. Какой-о парень за ней заехал, после этого она пропала. Вчера сообщила, что будет дома, но с прошлого вечера не выходит на связь", — рассказал мужчина полицейским.

Также было установлено, что мужчина проживает отдельно от семьи. Двое из оставленных под его опеку детей — его. Он пришел пару дней назад присмотреть за детьми, но жена ушла, а он один не успевает, кроме того, в доме нет всего необходимого по уходу за детьми.

Сотрудники РМП вызвали на место происшествия скорую. После осмотра медики решили поместить старших детей в больницу для более тщательной проверки, а младшего ребенка передали полицейским.

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