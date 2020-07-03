Нетрезвая женщина торговалась с полицией, предлагая взятку

В минувший четверг в Лиепае остановили женщину, которая села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать ответственности, нарушительница попыталась откупиться от инспекторов. Получив неоднократные предупреждения, она продолжала увеличивать ставки, за что и была задержана.

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Как отмечают в Курземском региональном управлении полиции, женщину, управлявшую автомобилем Audi, остановили вечером на ул. Цукура. Основанием для этого послужил сигнал от бдительных граждан, заметивших подозрительный автомобиль на ул. Земниеку.

При проверке в организме водителя констатировали 2,44 промилле. Согласно закону, если при первой проверке в выдохе обнаружен алкоголь, то необходимо провести повторный тест с алкометром. Однако в этот момент женщина стала просить, чтобы "дорожники" ее отпустили и не оформляли протокол, пообещав за это заплатить.

В ходе разговора с водителем ставки росли, в итоге, она предложила 300 евро и согласилась доехать до банкомата, хотя неоднократно получала предупреждения от инспекторов о том, что ее действия являются противоправными.

В итоге, женщину задержали и начали уголовный процесс.