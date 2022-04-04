Нетрезвый водитель предложил полицейским взятку 400 евро

По информации Видземского регионального управления полиции (ВРУП), 1 апреля в Цесвайне (Мадонский край) полицейские остановили для проверки автомобиль Volkswagen Golf и установили, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Как отмечают в ВРУП, машину остановили в тот момент, когда водитель при маневре поворота не подал световой сигнал. В организме водителя констатировали 1,08 промилле. Чтобы избежать административного наказания, нарушитель предложил инспектора 400 евро. В отношении подозреваемого начат уголовный процесс.

В полиции предупреждают, что ч.1 ст.323 Уголовного закона Латвии предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, или кратковременного ареста, или пробационного надзора, или общественных работ, или денежного штрафа. Кроме того, водитель будет привлечен за управление транспортным средством в пьяном виде и к административному наказанию.