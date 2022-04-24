Нетрезвый водитель предложил сотруднику полиции взятку в 230 евро

13 апреля прокурор Видземской прокуратуры направил в суд уголовное дело, по которому мужчина привлечен к ответственности за попытку дачи взятки сотруднику Государственной полиции, чтобы тот не принимал решение о возбуждении дела об административном правонарушении.

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Согласно материалам дела, обвиняемый водитель был остановлен дорожным патрулем. Тест на алкоголь показал, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. После этого мужчина предложил взятку сотруднику Госполиции взятку в размере 200 евро чтобы тот не оформлял протокол об административном правонарушении.

Прокурор возбудил уголовное дело в отношении обвиняемого по Статье 323 УК (дача взятки должностному лицу при исполнении). Дело передано в Видземский районный суд (в Мадоне). Прокуратура напоминает, что такое правонарушение наказывается лишением свободы до пяти лет, либо временным лишением свободы, либо принудительными работами, либо штрафом (от десяти минимальных месячных окладов, т.е. от 5000 евро).

В прокуратуру отмечают, что никто не признается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана ​​в уголовно-процессуальном в порядке, установленном законодательством.