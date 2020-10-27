Нетрезвый водитель пытался откупиться от Госполиции взяткой

По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 17 октября сотрудники Екабпилсского участка полиции задержали водителя, который пытался избежать административной ответственности.

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Как отмечают в ЗРУП, в минувшую субботу в Екабпилсе, на ул. Ригас для проверки остановили автомобиль Seat Alhambra, которым управлял мужчина 1952 г.р. При проверке в его организме констатировали 1,72 промилле.

Чтобы избежать административной ответственности, нарушитель предложил полицейским 100 евро, после чего на него завели еще и уголовный процесс.

За административное нарушение 20 октября водителя оштрафовали на 1200 евро,а также на 5 лет лишили прав. За попытку передать взятку должностному лицу при исполнении водителя могут приговорить к лишению свободы на срок до 5 лет, краткосрочному аресту, принудительным работам или денежному штрафу.