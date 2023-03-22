Нетрезвый водитель пытался передать взятку полицейским

В ночь на 22 марта сотрудники полиции остановили в Резекне автомобиль VW, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать наказания, нарушитель решил подкупить стражей порядка.
По информации Латгальского регионального управления полиции, водитель обратил на себя внимание, когда совершал маневр поворота в непредусмотренном для этого месте. Инспекторы решили остановить автомобиль для проверки, поскольку у них появились подозрения в том, что шофер может быть нетрезв.
При проверке в организме водителя констатировали 1,8 промилле алкоголя. Чтобы избежать административной ответственности, мужчина 1973 г.р. предложил полицейским взятку в размере 200 евро, за что и был задержан.
Теперь в отношении нарушителя начаты и административный, и уголовный процессы.