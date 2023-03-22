Нетрезвый водитель пытался передать взятку полицейским
Foto: Valsts policija

В ночь на 22 марта сотрудники полиции остановили в Резекне автомобиль VW, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать наказания, нарушитель решил подкупить стражей порядка.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По информации Латгальского регионального управления полиции, водитель обратил на себя внимание, когда совершал маневр поворота в непредусмотренном для этого месте. Инспекторы решили остановить автомобиль для проверки, поскольку у них появились подозрения в том, что шофер может быть нетрезв.

При проверке в организме водителя констатировали 1,8 промилле алкоголя. Чтобы избежать административной ответственности, мужчина 1973 г.р. предложил полицейским взятку в размере 200 евро, за что и был задержан.

Теперь в отношении нарушителя начаты и административный, и уголовный процессы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Подросток и стресс. Как омега-3 может помочь организму в переходном возрасте
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Покупки в интернете как в обычном магазине
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3