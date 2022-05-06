Нетрезвый водитель, сбегая от полиции, врезался в стену

На прошлой неделе ночью в Кулдиге полицейские за совершение ряда нарушений задержали водителя машины, который находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Водитель, заметив полицейский экипаж, принялся бежать, передвигаясь на машине по городу со скоростью в 70 километров в час при разрешенной скорости в 30 километров в час. И в результате — автомобиль врезался в стену некоего дома. При проверке было констатировано, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения — в крови было обнаружено 2,20 промилле.

В отношении водителя возбуждено несколько дел об административных правонарушениях. Вождение в нетрезвом виде влечет за собой штраф в размере 1700 евро, а также лишение водительских прав на пять лет. Столь же крупный штраф был наложен за побег от полиции. За совершение дорожно-транспортное происшествия назначен штраф в размере 140 евро. За то, что оставил место происшествия, водителю придется заплатить 700 евро, за превышение разрешенной скорости в городе — 160 евро.

Этот мужчина также неоднократно попадал в поле зрения полиции в прошлом в связи с различными преступными деяниями, в том числе — с нарушениями правил дорожного движения.