Незаконное пересечение эстонско-латвийской границы привело к штрафу и карантину

В Латвию из Эстонии можно попасть не только через пограничный пункт Икла, но и по одной лесной дороге, на которой ранее не было проверок. Однако подобные действия все же незаконны, и в понедельник житель Пярну получил штраф. Сейчас, когда восстановлен пограничный контроль, законопослушный гражданин не должен пользоваться подобными лесными дорогами, сообщил портал новостей вещания rus.err.

"Ляэнеская префектура знает об этой дороге, вчера мы задержали здесь одного нарушителя границы, в отношение которого было заведено дело о проступке. В порядке быстрого производства нарушителю был назначен штраф. В дальнейшем мы планируем здесь поставить физический барьер", — сказал руководитель оперативного штаба Ляэнеской префектуры Нильс Семпельсон.

Получивший штраф человек пытался тайно посетить Латвию, чтобы потом не сидеть дома две недели в изоляции.

"Поскольку человек прибыл из Латвии, то мы должны были в его отношении применить меры, как и ко всем остальным прибывающим из-за границы, то есть отправить на 14-дневный карантин. Мы проконтролируем, чтобы он сидел дома", — пояснил Семпельсон.