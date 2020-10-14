Незнакомцы незаконно прописались в квартире рижанки

Владельцам квартир и домов необходимо внимательно следить за теми, кто у них задекларирован. По данным Русского вещания LTV7, в жилье рижанки без ее ведома прописались двое незнакомцев. Женщина получила счет за квартиру больше обычного, а на то чтобы избавиться от непрошеных гостей, пришлось провести собственное расследование и потратить много денег.

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Как отмечает rus.lsm.lv, летом Ксения (имя изменено) получила подозрительно большой счет за квартиру. Она обратилась в Rīgas Namu pārvaldnieks (RNP), чтобы выяснить причины. Оказалось, что в ее квартиру задекларировались два посторонних человека, а потом выписались. Но в результате у женщины на 12 евро выросла плата за вывоз мусора.

Ксения обратилась в RNP, на что они прислали официальный ответ, что берут сведения от миграционной службы каждый месяц.

"Даже в случае, если это ошибка, перерасчет счета они не делают", — поделилась Ксения. Чтобы выписать непрошеных гостей из своей квартиры, надо обратиться в свое самоуправление.

Как выяснилось, люди несанкционировано декларируются по чужим адресам по очень разным причинам: кто-то хочет получить преимущество при поступлении в детский сад или школу, кто-то

не хочет платить за мусор.

Защититься от незаконного декларирования на вашей собственности очень сложно. Надо самостоятельно периодически следить в онлайн-режиме, не прописался ли к вам кто-либо, или узнать об этом по удорожанию квартплаты.

Ксения написала запрос в Управление по делам гражданства и миграции, желая узнать, кто именно формально поселился в ее квартире. Однако бесплатно можно узнать только о тех людях, которые задекларированы в квартире. А исторические справки — за отдельную плату: по 10 евро за информацию об одном человеке.