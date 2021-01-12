"Ни минуты на раздумья": земессарг спас собаку из ледяной воды

9 января, услышав крики о помощи от соседки, солдат 27-го пехотного батальона Земессардзе Эмилс Рипа, поспешил на помощь тонувшей в ледяной воде собаке. Именно благодаря его смелому поступку животное выжило, а ее хозяйка капралу очень благодарна, пишет Sargs.lv.

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По словам самого солдата, по месту его жительства — в селе Варини Смилтенского района — через двор пробежала соседка, которая в слезах кричала о помощи, потому что ее собака во время прогулки оторвалась от поводка и провалилась под лед. Капрал Рипа, услышав слова "Рингла тонет", понял, что ему нужно спешить на помощь.

Он немедленно надел обувь и поспешил к близлежащей реке, которая замерзла, но лед не был достаточно прочным, чтобы выдержать 70-килограммового аляскинского маламута.

"Без лишних мыслей и эмоций я просто действовал, когда оказался у реки. Сразу же зашел в воду, разбил лед и вытащил собаку", — вспоминает капрал Рипа.

По его словам, помогли в спасении собаки и соседи Алдис и Модрис. Мужчины работали как команда, чтобы как можно скорее вытащить животное из ледяной воды.

Владелица собаки Антра рассказала, что солдату удалось спасти Ринглу в последний момент, когда только ее голова была над водой.

"Честно говоря, мы даже не ожидали, что все закончится хеппи-эндом, потому что Рингла была в холодной воде около 20 минут. Я сама этого не видела, но Модрис рассказал, что как только они прибыли с Эмилем на другой берег реки, откуда можно было добраться к Рингле, Эмиль тут же бросился в реку и успешно спас Ринглу. У нас счастливый конец, благодаря смелости и быстрой реакции Эмиля", — говорит Антра.

По ее словам, успешный результат был обусловлен еще и тем, что Эмиль — солдат и умел правильно действовать в подобной ситуации. Если неподготовленного человека бросить в ледяную воду, ситуация может усугубиться.

"Река, в которой тонула Рингла, довольно глубокая. Если бы человека бросили в воду, не зная, как действовать в ледяной воде, я предполагаю, что результат мог быть гораздо более трагичным. Потому то, что Эмиль состоит в Земессардзе и у него есть опыт профессиональной службы, определенно помогло. Самое главное, у него хватило на это смелости. Его достижения бесценны", — подчеркнула Антра.

Напомним, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) не раз напоминала, что лед в латвийских водоемах еще неравномерный и местами очень тонкий, поэтому на нем находиться небезопасно.

Чтобы обезопасить животных, ГПСС призывает хозяев четвероногих выбирать места для прогулок вдалеке от водоемов.