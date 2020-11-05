Нидерланды: гастарбайтер из Латвии изрезал рабочих из Румынии

Суд города Монстер (провинция Южная Голландия) приговорил к 14-месячному тюремному заключению 23-летнего гражданина Латвии, который летом нынешнего года нанес ножевые ранения рабочим из Румынии.

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По сообщению голландского портала WOS.nl, 5 июля латвиец, находившийся под воздействием амфетамина и каннабиса, напал на своих соседей по дому. Известно, что в здании на ул. Claes de Wyckerlaan проживали гастарбайтеры из разных стран.

Причиной нападения, по словам подсудимого, стал тот факт, что соседи шумели и издевались над ним. Ночью он вбежал в общую комнату и нанес румынам ранения в область грудной клетки, а также ранил одного из них и в руку. Затем драка продолжилась на улице.

Издание сообщает, что ранее у гражданина Латвии не было проблем с законом.