Нидерланды: граждан Латвии судят за ограбление дома и избиение пенсионерки
Foto: AFP/Scanpix

В Голландии подходит к концу судебный процесс над гражданами Латвии, которые обвиняются в ограблении частного дома и избиении его 78-летней хозяйки. Во время прений прокурор потребовал для одного латвийца семь лет лишения свободы, для второго — пять.

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Как сообщает RTV Noord, 13 апреля 2019 года в службы экстренной помощи поступило сообщение от жительницы Гронингена. Пенсионерка рассказала, что минувшей ночью на ее дом было совершено нападение, она очнулась с серьезными травмами. Женщина не могла вспомнить, что произошло и почему в ее доме все перевернуто.

Полиция констатировала, что преступники вскрыли окно, а также похитили драгоценности, деньги и телевизор. Полиция начала расследование, которому очень помогли свидетели.

В скором времени стражи порядка получили анонимное сообщение о том, что ночью возле места преступления заметили серый BMW с латвийскими номерами.

Было установлено, что подозреваемые направились в Германию. Во время обыска в их доме в Бургене обнаружили похищенный телевизор и украшения. Всех подозреваемых задержали в течение лета. Взятые на месте происшествия в Гронингене следы ДНК полностью совпали с ДНК подозреваемых.

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