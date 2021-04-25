Нидерланды: гражданина Латвии судят за нанесение тяжелого ранения соседу по дому

В Нидерландах идет судебный процесс над 53-летним жителем Латвии, который обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений 45-летнему гастарбайтеру. В результате нападения у жертвы поврежден спинной мозг, и он больше не может ходить.

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По данным газеты De Gelderlander, преступление было совершено 13 июня 2020 года в городе Боксмеер, в доме, где проживали рабочие из разных стран.

Латвиец категорически отрицает, что именно он воткнул нож мужчине в шею. По его словам, в тот день вместе с тремя соседями он распивал алкоголь. Затем между мужчинами вспыхнула ссора, переросшая в драку. Гражданин Латвии утверждал, что он дошел до своей кровати, заснул и больше ничего не помнит. Однако подчеркнул, что сам он ни с кем отношения не выяснял, поэтому хвататься за нож у него не было причин.

На то, что именно латвиец нанес ранение мужчине, свидетельствовали его соседи по дому, однако подсудимый заявил, что это ложь. Адвокат гражданина Латвии пояснил, что один из соседей после нападения обратился в ближайшее кафе за помощью, но при этом он был подозрительно спокоен. Именно этот человек изначально и проходил по делу в качестве подозреваемого.

Издание отмечает, что раненного доставили в больницу с ножом в шее, его пришлось убирать хирургическим путем. Медики установили, что у пострадавшего поврежден спинной мозг, поэтому он больше не может ходить и самостоятельно позаботиться о себе. Он рассказал следователям, что не видел, кто нанес ему удар, однако двое других соседей в этот момент были перед ним.

Суд осложняется тем фактом, что полиция не констатировала следов ДНК возможного преступника. Кроме того, двое соседей, проходивших по этом делу в качестве свидетелей, бесследно исчезли.

Суд вынесет решение по этому делу в начале мая.