Нидерланды: гражданина Латвии судят за попытку убийства работника велопарковки

В Голландии начался суд над 26-летим гражданином Латвии, которому предъявлены обвинения в соучастии в покушении на убийство. Прокуратура Северной Голландии считает, что вина латвийца в ходе расследования была доказана.

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Как отмечает новостной портал Regio Purmerend, преступление было совершено 12 февраля 2021 года в Пюрмеренде (провинция Северная Голландия). По данным прокуратуры, подозреваемый и его подельник пытались убить потерпевшего, ударив его молотком по голове, чтобы затем украсть вещи из домика на велопарковке.

Тяжелораненого пострадавшего в луже крови утром 13 февраля нашел коллега, который пришел заступить на смену. Он заметил, что открыт ящик стола, рядом валяется пустая копилка, а по комнате разбросаны инструменты, в том числе окровавленный молоток. Также пропал мобильный телефон жертвы и кошелек.

Полиция начала расследование. Вскоре потерпевший вспомнил, что 12 февраля перед самым закрытием к нему настойчиво ломились двое мужчин. На основании его показаний и записей видеонаблюдения следствие вышло на одного возможного подозреваемого из Латвии. Эти подозрения подтвердились после того, как Нидерландский институт судебной медицины исследовал материал ДНК, обнаруженный, среди прочего, на молотке, найденном на месте происшествия. Этот материал соответствовал ДНК подозреваемого, который уже был в базе данных ДНК осужденных.

По данным прокуратуры, подозреваемый виновен в соучастии в покушении на убийство. Также обвинение возлагает на подозреваемого ответственность за кражу с применением насилия. Жертва ограбления длительное время проходила лечение в больнице, затем потерпевшему пришлось восстанавливаться и за пределами лечебного учреждения. В этой связи прокуратура потребовала от суда приговорить обвиняемого к 10 годам лишения свободы и возмещения ущерба потерпевшему в размере 240 000 евро.

При этом известно, что сам обвиняемый отрицает свою причастность к преступлению. Приговор по этому делу будет вынесен через две недели.