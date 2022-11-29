Нидерланды: киллер из Латвии по ошибке застрелил жену жертвы; заказчик приговорен к 23 годам лишения свободы

Суд Хертогенбоса (административный центр провинции Северный Брабант, Нидерланды) приговорил к 23 годам лишения свободы Джона Б. — заказчика убийства, которое произошло в Голландии в 2012 году. Жертвой преступления случайно стала 39-летняя супруга "заказанного" мужчины.

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Как сообщает портал De Rechtspraak, преступление, произошедшее 10 лет назад в голландском городе Венло, потрясло тогда всю страну: 39-летняя Таня Г. была застрелена на пороге дома и умирала на глазах своих несовершеннолетних детей. Скорую помощь ей вызвал 12-летний сын, но было уже слишком поздно.

Издание напоминает, киллер по имени Янис, нанятый заказчиком в Латвии, а также его подельник Деннис, ранее были уже приговорены по этому делу к 20 и 14 годам лишения свободы соответственно.

Как установило следствие, ранее судимый 61-летний Джон Б. предположительно конфликтовал c Вильмо Р. из-за крупной суммы денег, якобы взятых в долг. Также изначально в голландской прессе появились предположения о том, что Джон и Вильмо могли заниматься перевозкой кокаина из Бразилии в Нидерланды. Не найдя возможности уладить конфликт, Джон решил избавиться от делового партнера, пообещав за убийство 50 000 евро.

Вечером 25 октября 2012 года заказчик преступления отправился с киллером

в дом предполагаемой жертвы и его семьи. Деннис оставил стрелка, вооруженного автоматическим оружием, у задней двери жилища, а сам пошел проверить обстановку. Когда задняя дверь открылась, убийца сразу же открыл огонь. Однако, как оказалось, это был не "заказанный" Вильмо, а его 39-летняя жена Таня: выяснилось, что Вильмо чуть ранее в тот же день уехал за границу.

Деннис В., завербовавший стрелка, заключил с прокуратурой сделку, рассказав о всех деталях преступления. В результате сделки он стал ключевым свидетелем по делу и вместо 20 лет лишения свободы получил 14 лет тюремного заключения. Известно также, что его вместе с киллером Янисом в рамках расследования задержали в Латвии.