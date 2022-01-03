Нидерланды: наркоторговец из Латвии попался на краже со строительной площадки

В конце декабря 2021 года в голландском городе Влардинген на попытке кражи со строительной площадки попался гражданин Латвии. Как оказалось, вместе с подельником они похитили 40 литров дизельного топлива.

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Как отмечает новостной портал 112maasmedia.nl, сообщение о попытке проникновения на площадку поступило на пульт дежурного 27 декабря. К моменту приезда стражей порядка один из подозреваемых успел вернуться к своей машине, а второй спрятался.

Полиция остановила мужчину, который пытался закрыться в машине, и попросила его позвонить своему подельнику. По данным издания, найти подозреваемого удалось по рингтону, который раздавался из ближайших к месту происшествия кустов.

При проверке данных оказалось, что в насаждениях скрывался осужденный за наркоторговлю гражданин Латвии. В тюрьме ему предстоит провести 5,5 лет. Для исполнения приговора его экстрадируют в Латвию.