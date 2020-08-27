Нидерланды: пьяный латвиец совершил ДТП, попытался сбежать и подрался со свидетелем
Foto: DELFI

В голландском городе с-Гравензанде (провинция Южная Голландия) суд вынес приговор 21-летнему гражданину Латвии, который 1 августа в пьяном виде совершил аварию на одной из городских улиц.

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Как отмечает Omroep West, латвиец, управлявший BMW, сначала наехал на дорожный столб, а затем на фонарный столб, после чего его машина остановилась. Водитель попытался скрыться, но оказался в канаве. Когда один из прохожих хотел его удержать, завязалась драка.

На подмогу прибежали оказавшиеся рядом полицейский и военный полицейский, они смогли удержать виновника ДТП до приезда полиции.

Как отмечает издание, в салоне машины находились три женщины, две из которых прямо на месте аварии допили бутылку текилы. Одна из женщин заявила, что не помнит, как оказалась в авто. При этом, когда водитель попытался сбежать, одна из его подружек села за руль и собиралась уехать, но ей помешали прохожие. После этого она плюнула на одного из свидетелей, поэтому ей также в скором времени придется предстать перед судом.

Судья признал водителя виновным в создании опасной ситуации на дороге, нападении и управлении автомобилем в нетрезвом виде. По требованию прокуратуры гражданина Латвии приговорили к 100 часам общественных работ и на три месяца лишили водительских прав.

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